Росія може готувати диверсію в Північному морі: попередження розвідки Нідерландів

Росія активізувала свою шпигунську діяльність у Нідерландах.

Ключова голландська офшорна інфраструктура в Північному морі, така як інтернет-кабелі, газопроводи та вітряні електростанції, може бути вразлива для саботажу Росії.

Про це повідомили нідерландські розвідувальні служби AIVD і MIVD, інформує RMF.24.

За їхніми даними, Росія таємно складає мапу цієї інфраструктури і робить дії, які вказують на шпигунство. Це може означати підготовку до порушення та саботажу інфраструктури у Північному морі.

"Розвідувальні служби перебувають у стані підвищеної готовності", - сказав голова AIVD Ерік Акербум.

Він пояснив, що російські судна були помічені поблизу вітряків у Північному морі з метою шпигувати за військово-морською інфраструктурою Нідерландів.

Акербум зазначив, що існує реальна загроза для інших важливих секторів країни, зокрема водопостачання.

"Кілька російських шпигунів були видворені з Нідерландів не дарма", - підкреслив глава розвідки.

"Кремль гарячково намагається отримати інформацію про ЄС і НАТО за допомогою шпигунства в Нідерландах", - йдеться в спільній заяві для ЗМІ AIVD і MIVD.

Нагадаємо, у Швеції заявили про посилення загрози для країни з боку РФ та Китаю.

Як повідомлялося, Нідерланди вислали з країни російських дипломатів. Вони виявились шпигунами.

Читайте також: