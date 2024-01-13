Росія може готувати "операцію під фальшивим прапором" у Придністров'ї — ISW

Росія, можливо, готує провокацію в Придністров'ї, щоб дестабілізувати ситуацію в Молдові. Є ймовірність, що готується операція під "чужим прапором".

Про це повідомили аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW).

У звіті від 12 січня йдеться про те, що Міністерство державної безпеки (МДБ) Придністров'я вже опублікувало пресреліз про те, що Молдова нібито готує спеціальні бойові групи чисельністю понад 60 осіб, які потрібні для руйнування критично важливих об'єктів, диверсій на військових об'єктах, а також захоплення або знищення високопосадовців Придністров'я і співробітників правоохоронних органів.

Аналітики зазначили, що МДБ — це організація, яка складається переважно з росіян. Її зазвичай розуміють як просто відділ Федеральної служби безпеки РФ. Він, імовірно, отримує вказівки безпосередньо з Москви.

"Ймовірно, у такий спосіб Кремль хоче створити інформаційні умови для дестабілізації Молдови і виправдання для будь-яких майбутніх російських кампаній у цьому регіоні", - зазначають аналітики.

Раніше стало відомо, що Москва може скористатися Придністров’ям для дестабілізації Молдови, а також для того, аби підірвати український експорт зерна через західне узбережжя Чорного моря.

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