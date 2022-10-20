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Росія може готувати теракти на своїй території: розвідка повідомила, які "страшилки" поширює агресор

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Росія може готувати теракти на своїй території: розвідка повідомила, які "страшилки" поширює агресор

Фото: Getty Images

Російські спецслужби можуть готувати підґрунтя для проведення провокацій з подальшим звинуваченням України.

В ГУР Міноборони повідомили, що російські спецслужби можуть готувати теракти проти власного населення, аби звинуватити в цьому Україну.

Відповідну заяву українська розвідка опублікувала 20 жовтня.

Так, у російських військкоматах розповсюджують "пам’ятки" для місцевих жителів. Їхній зміст полягає у звинуваченнях на адресу українських спецслужб щодо планування та проведення терактів проти цивільних.

"Начебто "диверсанти" викладають на дорогах, лавках і в кущах заміновані телефони, гаманці, планшети. І що подібним чином можуть бути заміновані навіть дитячі речі", – уточнили у розвідці.

Там зауважили, що ця "страшилка" є дзеркальним відображенням реальних дій окупантів на тимчасово захоплених територіях України. Адже після деокупації територій на них виявляли різноманітні заміновані предмети, побутові прилади і дитячі іграшки. Це призводило до каліцтв і навіть смертей серед цивільних.

"Імовірно, російські спецслужби таким чином готують підґрунтя для проведення провокацій з подальшим звинуваченням України", – припустили в ГУР Міноборони.

Фото: ГУР Міноборони України / ©
Фото: ГУР Міноборони України

Нагадаємо, російські окупанти можуть здійснити напад на Каховську ГЕС та звинуватити в цьому українських військових. Підтоплення, які можуть стати наслідком атаки, окупанти використають як прикриття для запланованого відступу з Херсонщини, повідомили аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW).

Окрім того, загарбники поширюють брехню про нібито плани ЗСУ обстріляти Херсон. Тож українська влада закликала жителів Херсона підготувати укриття через можливі провокації російських військових. 

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Автор
Ірина Лаб'якІрина Лаб'як
Дата публікації
Перегляди
705
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