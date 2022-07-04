Росія може існувати лише як ядерний монстр - очільник української воєнної розвідки

Росія може існувати лише як ядерний монстр з дубиною і створювати проблеми.
Взагалі всюди, де є Росія, там якісь проблеми, в принципі це тенденція, і це сама модель існування російської держави.
Про це в інтерв'ю РБК-Україна сказав голова ГУР МО Кирило Буданов.
"Вони можуть існувати виключно, коли вони ядерний монстр з дубиною і створюють проблеми десь у світі. Потім виходять з якимись пропозиціями щодо вирішення того чи іншого конфлікту, і таким чином намагаються бути суб'єктами якихось світових процесів. Ось і все", - заявив він.
Буданов також наголосив, що Росія прагне знищити всю Україну. Саме це є головною метою РФ у війні проти України, а не окупація кількох областей.
Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 131-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.
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