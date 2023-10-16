Росія може кораблями возити зброю з КНДР для війни проти України: супутникові знімки

Після початку постачань з Північної Кореї на складі боєприпасів у російському Тихорєцьку, що неподалік від українського кордону, почали стрімко розширюватися ями для боєприпасів.

Російські кораблі від середини серпня до середини жовтня кілька разів забирали вантажі з Північної Кореї та доставляли їх до військового порту на Далекому Сході РФ.

Про це свідчать нові супутникові знімки, які опублікувало видання The Washington Post.

Супутникові фото були проаналізовані фахівцями лондонського Королівського об'єднаного інституту оборонних досліджень (RUSI). Там повідомили, що протягом двох останніх місяців російські кораблі, пов’язані з військово-транспортними мережами, збирали вантажі з Північної Кореї та доставляли їх до військового порту РФ кілька разів.

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Зауважимо, 13 жовтня у Білому домі заявили, що КНДР передала Росії до 1000 контейнерів військової техніки та боєприпасів.

Проте, за аналізом британських фахівців, операція між росіянами та північними корейцями є "більш регулярною, масштабною і тривалою". Нові супутникові знімки свідчать, що два вантажні судна під російським прапором "Ангара" та Марія" у середині серпня почали курсувати між північнокорейським портом Раджин і захищеним портовим комплексом у Дунаї на Далекому Сході РФ. Від середини серпня і до 14 жовтня ці судна здійснили щонайменше п’ять рейсів у обидва боки.

Російські судна перевозять вантажі між Північною Кореєю та РФ / Фото: RUSI/Planet Labs/WP

Дані сайту Marine Traffic свідчать, що кораблі під російськими прапорами вимкнули сигнал автоматичної системи ідентифікації, приховавши своє місцеперебування.

"Попри те, що неможливо сказати, що саме перевозиться, на нових знімках видно, що кораблі пов’язані з російською мережею військової логістики, що дає підстави припускати, що ці комерційні судна перевозять військове обладнання, кажуть аналітики RUSI і американські офіційні особи", – йдеться у статті WP.

Приблизно тоді, коли розпочалися ці постачання з КНДР, на складі боєприпасів у російському Тихорєцьку, що неподалік від українського кордону, почали стрімко розширюватися ями для боєприпасів. Вони були заповнені протягом останніх тижнів після прибуття залізничних вагонів. У RUSI вважають, що колір і розмір контейнерів збігаються з вантажами з Раджану до Дунаю.

Супутникове фото складу боєприпасів у російському Тихорєцьку / Фото: RUSI/Planet Labs/WP

Нагадаємо, на початку жовтня американська телекомпанія CBS News із посиланням на анонімного чиновника зі США повідомила, що Північна Корея почала постачати Росії артилерійські снаряди для війни проти України.

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