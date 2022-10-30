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Росія може купувати через треті країни холодильники і пральні машини заради чипів до військової техніки – ЗМІ

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Росія може купувати через треті країни холодильники і пральні машини заради чипів до військової техніки – ЗМІ

Зафіксований стрибок імпорту техніки з ЄС до Вірменії та Казахстану.

У Європі в офіційних осіб виникло занепокоєння через несподіваний сплеск експорту побутової техніки, яку Росія може купувати через треті країни та використовувати мікрочипи з пральних машин і холодильників у військовій техніці.

Про це повідомляє видання Bloomberg.

Згідно з даними Євростату, Вірменія імпортувала більше пральних машин з ЄС за перші вісім місяців 2022 року, ніж за останні два роки.

Окрім того, Казахстан імпортував з ЄС холодильники на 21,4 млн дол. до серпня 2022 року. Це утричі більше у порівнянні з сумою за такий самий період минулого року. Водночас дані казахстанського уряду свідчать про стрибок у постачанні до Росії холодильників, пральних машин та електричних молоковідсмоктувачів.

Зазначається, що це зростання може свідчити про намагання російського бізнесу зменшити дефіцит імпорту побутової техніки. Проте в Європі все ж виникли певні побоювання, адже цілком можливо, що деталі з цієї техніки Росія використовує з військовою метою.

"Навіть дуже складні російські системи озброєння часто будуються зі стандартними мікроелектронними компонентами, які містяться в низці комерційних товарів. Цілком можливо, що російський військово-промисловий комплекс імпортує такі товари для розбирання їх на запчастини", – розповів директор з відкритих джерел розвідувальних та аналітичних досліджень у Королівському інституті об'єднаних озброєнь Джеймс Бірн.

У статті вказано, що незрозуміло, які саме компоненти побутової техніки можуть бути використані для потреб армії РФ, хоча зазвичай усі вони містять мікрочипи. 

Нагадаємо, в середині жовтня у Мінфіні США повідомили, що Росія не може отримати доступ до передових технологій і західних фінансових систем. Це гальмує здатність оборонної промисловості РФ виробляти зброю, а також замінювати ту, яка була знищена під час війни.   

Санкції "розтопили" здатність Росії фінансувати війну проти України, але Китай і Туреччина допомагають агресорці обійти західні обмеження. Про це свідчать дані звіту Єврокомісії.

Для протидії російській армії Швеція, Норвегія та Фінляндія створять об'єднані збройні сили

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Автор
Ірина Лаб'якІрина Лаб'як
Дата публікації
Перегляди
600
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