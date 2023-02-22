Росія може окупувати Білорусь: в ISW попередили НАТО про серйозну небезпеку

НАТО має серйозно підготуватися до можливого сценарію, за якого Росія повністю контролює Білорусь. Якщо Захід дозволить Путіну зберегти незаконно захоплені регіони України, РФ зможе використати як окуповані білоруські, так і українські території, щоб загрожувати східним кордонам країн НАТО.

Про це йдеться у новому звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

В ISW нагадали про секретний документ Кремля, який потрапив журналістам і свідчить, що Росія планувала до 2030 року фактично поглинути Білорусь.

Аналітики Інституту кажуть, що хоча не можуть підтвердити існування чи зміст цього документа, проте висновки журналістів щодо намірів Кремля збігаються з оцінками ISW про кампанію РФ та стратегічну мету поглинути Білорусь через "Союзну державу".

У звіті йдеться, що диктатор РФ Володимир Путін, найімовірніше, досягне значних успіхів у відновленні сюзеренітету Росії над Білоруссю незалежно від результату його вторгнення в Україну. Натомість ймовірні постійні успіхи Росії в Білорусі ставлять Захід перед рішенням про те, "як поводитися з потенційним майбутнім ландшафтом безпеки на східному фланзі НАТО".

"Якщо Захід дозволить Путіну зберегти його нинішні успіхи в Україні, зокрема в Криму та східній Херсонській області, тоді Кремль зможе використовувати як окуповані білоруські, так і українські території для подальшої загрози Україні та східному флангу НАТО", - попереджають в ISW.

В Інституті вважають, що Захід може альтернативно встановити умови для майбутнього, в якому територіально ціла Україна стане надійним військовим партнером у захисті східного флангу НАТО від Росії та окупованої Росією Білорусі.

"Це бажане довгострокове майбутнє ґрунтується на негайних і постійних рішучих діях Заходу, щоб дати Україні можливість вигнати російські сили зі своєї території. Надзвичайно малоймовірно, що Захід зможе перемогти або ефективно відповісти на російську кампанію з поглинання Білорусі, попередньо не подолавши російського вторгнення в Україну ", - додають в ISW.

Нагадаємо, у Мережу "злили" внутрішній стратегічний документ з виконавчого офісу Володимира Путіна , в якому викладається детальний план того, як Росія планує захопити Білорусь в наступне десятиліття під приводом "злиття" двох країн. У документі докладно описується поступова анексія політичними, економічними та військовими засобами Білорусі Росією. Кінцевою метою є утворення так званої Союзної держави Росії та Білорусі не пізніше 2030 року.

Слід зазначити, що ще восени 2021-го після зустрічі Лукашенка і Путіна було погоджено 28 програм для двох країн - тобто так звану "дорожню карту з розвитку та поглиблення інтеграції".

Президент України Володимир Зеленський попереджав, що злиття Білорусі та РФ означає, отримання контролю Москвою над білоруськими Збройними силами. Зрештою, Путіну вдалося вмовити Лукашенка надати йому свої території для війни проти України, звідти на Київ в лютому 2022-го пішли перші колони танків і з території РБ регулярно обстрілюють окупанти Україну. Також вже понад пів року тривають спільні навчання армій РФ та Білорусі.

А на початку січня 2023 року стало відомо, що Білорусь та Росія знову нарощують військову присутність поблизу кордону з Україною.

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