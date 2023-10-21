Росія може отримати ракети від Ірану: експерт розповів, про яку кількість йдеться

Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко розповів, чи може РФ отримати балістичні ракети від Ірану і про які обсяги зброї йдеться.

Іран може передати Росії ракети, однак це буде невелика кількість зброї.

Таку думку експерт Олександр Коваленко висловив в ефірі телемарафону.

"А чого він (Іран - ред.) не надав раніше? Тут ось яке питання, треба виходити з цього. Може (надати ракети - ред.), але, я не думаю, що в великій кількості. Бо Росії вже давно потрібна балістика", - сказав експерт.

На його думку, мова навряд чи йде по сотні ракет від Ірану, скоріше про десятки одиниць такої зброї.

"Бо йому самому потрібно... Багато хто каже, що там було обмеження ООН. Коли Іран дивився на обмеження ООН? У хуситів звідки балістика іранського виробництва?.. В Сирії звідки?.. Ембарго? Іран про це вперше чує", - додав Коваленко.

Нагадаємо, від 18 жовтня, відповідно до резолюції РБ ООН від 20 липня 2015 року, припиняються всі обмеження, накладені на діяльність, пов'язану з балістичними ракетами, та їх постачання до Ірану. Водночас Рада Європи підтвердила, що держави-члени Євросоюзу продовжать зберігати попередні санкції ООН проти Ірану в галузі озброєнь і ракет.

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