Росія може перекинути свої кораблі з Балтики до Чорного моря — Defence Express

Росія має технічну можливість перекинути кораблі з Балтійського моря.

Про це повідомив військовий експерт, головний редактор Defence Express Олег Катков у ефірі "Еспресо".

"Корабель класу "Буян-М" в РФ сконструювався зі специфічною задачею можливості перекидання і ходу через внутрішні водні шляхи. Справа в тому що у Росії, ще за часів радянського союзу, була створена широка мережа каналів, є великі річки. Тому технічно, у ворога дійсно є можливість перекинути кораблі до Чорного моря. Йдеться не лише про перекидання з Каспійської флотилії, як перед повномасштабним вторгненням РФ в Україну, а й з Балтійського моря", - розповів Катков.

Він також прокоментував пожежу на ракетному кораблі "Сєрпухов" у Балтійському морі. Цей малий ракетний корабель проєкту "Буян-М" є найменшим носієм крилатих ракет "Калібр" у російському флоті. Такі кораблі присутні як у Чорному, так і в Балтійському морях.

"Знову ж таки, питання в тому, як РФ збиралася його перекинути до Чорного моря в умовах, коли Туреччина заблокувала Босфор, щоб ніяким чином жодні російські кораблі не змогли вийти з Чорного моря, і щоб ворог не мав можливості посилити своє чорноморське угруповання. Йдеться про перекидання "Буян-М" з Балтійського моря до Чорного моря. Але як бачимо, технічно це можливо", - додав він.

Нагадаємо, ГУР підтвердило операцію у Балтійському морі 7 квітня . Внаслідок пожежі виведено з ладу ракетний корабель "Серпухов" – всередині корабля повністю знищені його засоби зв’язку та автоматизації.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: У Балтійському морі палав ракетний корабель РФ, а на Владивостоці - криголам! Що відомо?

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