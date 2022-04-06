Росія може позбутися важливого союзника в Азії після звірств у Бучі

Росія може позбутися важливого союзника в Азії після звірств у Бучі

Індія рішуче засудила вбивство мирних мешканців в українському місті.

У вівторок, 5 квітня, Індія, яка є давнім партнером Російської Федерації в Азії, засудила вбивство мирних жителів в українському місті Буча і закликала до незалежного розслідування.

Як повідомляє Reuters, Делі раніше не озвучував критичного ставлення до російського вторгнення в Україну, намагаючись зберегти добрі партнерські стосунки з РФ.

"Останні повідомлення про вбивства цивільного населення в Бучі викликають глибоке занепокоєння", - заявив постійний представник Індії Т. С. Тірумурті на засіданні Ради Безпеки ООН.

In the recent UN Security Council meeting on #Ukraine️, I made the following statement ⤵️ pic.twitter.com/d4FZvKv06L — PR/Amb T S Tirumurti (@ambtstirumurti) April 5, 2022

"Ми однозначно засуджуємо ці вбивства і підтримуємо заклик до незалежного розслідування", - додав він.

Тірумурт зробив свою промову невдовзі після того, як держсекретар США Ентоні Блінкен розмовляв по телефону з міністром закордонних справ Індії Субраманджамом Джайшанкаром.

Від початку російського вторгнення 24 лютого Сполучені Штати неодноразово закликали Індію засудити російську агресію.

Індія сильно покладається на Росію в постачанні військової техніки. Делі неодноразово закликав припинити насильство в Україні, але, намагаючись збалансувати свої відносини з Москвою та Заходом, утримався під час голосування за декілька резолюцій ООН.

Індію, яка наразі є непостійним членом Ради Безпеки ООН, минулого тижня відвідав російський міністр закордонних справ Сергій Лавров, щоб обговорити збереження торговельних зв'язків.

Нагадаємо, Індія готується купувати більше російської нафти з дисконтом на тлі відмови компаній США та Європи купувати паливо з РФ після вторгнення в Україну.

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