Росія може розпастися до 2033 року – прогноз експертів із зовнішньої політики

В Atlantic Council кажуть, що однією з найважливіших причин майбутнього краху Росії стала війна проти України.

Росія найближчими роками або розпадеться, або перетвориться на неспроможну державу, вважає майже половина опитаних експертів із зовнішньої політики.

Про це свідчать результати опитування аналітичнного центру Atlantic Council.

Так, у межах опитування 167 експертів висловили свої оцінки того, яким буде світ за 10 років.

Майже половина (46%) експертів вважають, що до 2033 року Росія може стати державою, що не відбулася, – яка не здатна підтримувати існування як життєздатна політична та економічна одиниця. Або ж РФ просто розпадеться.

Водночас 21% опитаних експертів гадають, що Росія – найімовірніша країна, яка протягом 10 років стане неспроможною державою.

Згідно з опитуванням, 40% експертів прогнозують Росії внутрішній розпад до 2033 року. Серед причин – революція, громадянська війна, політичний розпад або ж інші причини. Зокрема, найпесимістичніші прогнози щодо розпаду РФ дають європейці: такий варіант передбачають 49% експертів. Щодо фахівців зі США, то такий варіант прогнозують 36% опитаних.

Окрім того, 14% респондентів вважають, що Росія протягом наступних 10 років може застосувати ядерну зброю. Серед прогнозистів розпаду країни або перетворення на державу, що не відбулася, 22% вважають – однією із причин цього стане використання ядерної зброї.

Водночас 10% із тих, хто прогнозує розпад Росії, гадають – з усіх автократичних на сьогодні країн вона, найімовірніше, стане демократичною до кінця цього періоду.

Результати цього опитування прокоментував заступник очільника Atlantic Council та один із кураторів дослідження Пітер Енгельке. У коментарі Financial Times він сказав, однією з найважливіших причин майбутнього краху Росії стала війна проти України. Енгельке вбачає високу ймовірність того, що війна "бумерангом ударить не тільки по керівництву [Росії], але й по країні загалом".

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Нагадаємо, російські еліти готуються до громадянської війни всередині своєї країни – за величезний перерозподіл власності. Таку думку висловив російський опозиціонер Андрій Піонтковський. За його прогнозами, це буде війна між групами бандитів, які боротимуться за трильйонні шматки власності.

На думку генерал-майора запасу СБУ Віктора Ягуна, через низку проблем Росія починає "сипатися" зсередини. Це може призвести до фатальних наслідків для країни-агресорки, але й позитивно вплинути на майбутню перемогу України.

Водночас, як зауважив ексголова МЗС України Володимир Огризко, країни Заходу побоюються розпаду Росії у разі її поразки у війні проти України. Зокрема – через невідомість, у чиїх руках опиниться ядерна зброя держави.

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