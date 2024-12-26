Росія може скористатися паузою в бойових діях для нападу на Естонію — Politico

Місто Нарва, що розташоване на кордоні з Росією, стало центром протистояння постійним провокаціям з боку Москви, серед яких — глушіння навігації та використання безпілотників.

Про це повідомило видання Politico.

"Ми не маємо наміру розпочинати Третю світову війну, але ми бачимо постійні спроби спровокувати нас на щось, що мало б більший вплив", — зазначив генеральний директор Департаменту поліції й прикордонної охорони Естонії Егерт Белічев.

Як повідомляє репортер Politico Джошуа Посанер, близько чверті населення Естонії — етнічні росіяни. Більшість із них мають естонське громадянство та відчувають себе частиною країни. Однак Кремль у минулому вже використовував етнічні розбіжності, щоб втручатися у справи інших держав, як це сталося в Грузії, Молдові, та використав як привід для вторгнення в Україну.

Експерти занепокоєні, що Росія може спробувати використати подібний сценарій у східній Естонії, де проживають етнічні росіяни, зокрема в місті Нарва.

"Занепокоєння полягає в тому, що Кремль може розіграти ту саму карту і спробувати захопити східну Естонію з її великим населенням етнічних росіян, а потім змусити НАТО почати глобальну війну у відповідь. Відсутність реакції покаже, що стаття 5 НАТО щодо спільної оборони є безглуздою", — йдеться в статті.

Нарва, третє за величиною місто Естонії, розташоване ближче до Санкт-Петербурга, ніж до Таллінна. Місто, де 96% мешканців розмовляють російською, є місцем, де чимало громадян мають російські паспорти. Белічев вважає Нарву "кінцем вільного світу". Він заявив, що союзники Естонії по НАТО не готові до того, що може статися в цьому стратегічно важливому регіоні.

За даними Politico, зараз близько 900 британських військових дислоковані на авіабазі Тапа разом з французькими силами. Британський уряд пообіцяв підтримувати свою 4-ту бригадну бойову групу в готовності до оперативного розгортання. НАТО сформувало бойові групи в більшості східних країн-членів і має намір розширити їх у Латвії та Литві. В Естонії НАТО не взяло на себе подібні зобов'язання через обмеженість ресурсів британської армії, яка має лише дві бронетанкові бригади.

"Якщо Росія завдасть удару, малоймовірно, що сили НАТО в Тапа, доповнені 7700 естонськими військовослужбовцями (чисельність яких може бути збільшена до 43 тисяч у разі війни), матимуть достатньо вогневої потужності для відбиття наступу", — йдеться в повідомленні.

Белічев зазначив, що мета Естонії — забезпечити спостереження на всьому протязі 338-кілометрового кордону з Росією.

Нагадаємо, Естонія 2025 року протестує зенітні ракети на полі бою в Україні.

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