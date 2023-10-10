Росія може вийти з договору про заборону ядерних випробувань: у ISW назвали ознаки

Російські депутати повинні до 18 жовтня обговорити процес відкликання ратифікації договору про заборону ядерних випробовувань.

Росія, можливо, збирається відкликати ратифікацію договору про всеосяжну заборону ядерних випробовувань.

Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Західні медіа 9 жовтня повідомили про наказ із боку керівництва Держдуми Росії до комітету з міжнародних справ, у якому депутатам даний час до 18 жовтня для обговорення процесу відкликання ратифікації договору про всеосяжну заборону ядерних випробовувань.

Аналітики також звернули увагу, що 5 жовтня сам президент Росії Володимир Путін вперше прокоментував можливість відкликання його державою ратифікації договору.

"Раніше ISW оцінювало, що Кремль використовує ядерну риторику, щоб спонукати Сполучені Штати та їхніх союзників тиснути на Україну, з ціллю початку переговорів, і що використання Росією ядерної зброї в Україні залишається малоймовірним", – йдеться у звіті Інституту вивчення війни.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський із посиланням на прогноз військової розвідки попередив, що до кінця 2023 року ймовірність ядерних загроз з боку Росії зросте.

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