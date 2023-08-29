Росія може воювати ще рік: у CNN розповіли, чого очікувати потім

В найближчому майбутньому Росії потрібно буде покрити свій бюджетний дефіцит, вважає експерт.

Російська економіка може фінансувати війну ще орієнтовно рік, потім потрібно зробити вибір - завершувати бойові дії чи заганяти росіян у ще більшу бідність.

Таку думку висловила позаштатна науковеця Євразійського центру Carnegie Russia у Берлін Олександра Прокопенко, передає CNN.

"Компроміс полягатиме в тому, що їм потрібно буде підвищити податки або скоротити витрати на інфраструктуру, таку як будівництво доріг і утримання мостів, тому що військові витрати вимагатимуть все більших з бюджету", — сказала вона.

А експерт і з Capital Economics припускає, що в найближчому майбутньому Росії потрібно буде покрити свій бюджетний дефіцит і може підвищити податки на найбільш прибуткові сектори економіки, такі як банки та енергетичні компанії.

"Найбільші російські фірми все більше підкорятимуться владі. Ціна більшої участі держави, ізоляції від Заходу та постійної відданості військовим цілям призведе до послаблення перспектив зростання та рівня життя Росії", – вважає він.

Раніше російський економіст Ігор Ліпсіц назвав точний рік, коли "лусне" російський рубль.

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