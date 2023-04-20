Росія може втратити ще одного флагмана свого флоту: у чому причина

Єдиний у російському ВМФ бойовий надводний атомохід можуть списати та порізати на брухт.

Важкий атомний ракетний крейсер “Петр Великий”, який називають флагманом Північного флоту РФ, можуть вивести зі складу російських військово-морських сил через високі витрати на його модернізацію.

Про це повідомляють російські пропагандисти із посиланням на джерела у військово-морській сфері.

Таке рішення російського військового командування пояснюють тим, що досвід ремонту та модернізації схожого крейсера “Адмірал Нахімов” показав, що це дуже затратно.

Частину екіпажу “Петра Великого” вже перевели на згаданий “Адмірал Нахімов”, який проходить модернізацію - її росіяни планують завершити до 2024 року.

Міноборони РФ офіційно не коментувало цю інформацію.

Відомо, що ракетний крейсер “Петр Великий” — єдиний бойовий надводний атомохід у російському ВМФ. У системі озброєння корабля є ядерна енергетична установка та керована ракетна зброя. Він призначений для ураження великих надводних цілей, забезпечення комплексної протиповітряної та протичовнової оборони.

“Петр Великий” був створений для протидії авіаносним групам, в СРСР його називали “вбивцею авіаносців”.

Російське видання “Фонтанка” поріванює розміри “Петра Великого” з 20-поверховим будинком завдовжки понад чверть кілометра. Швидкість розгону корабля може сягати 60 км/год. Штатна чисельність екіпажу – 1035 осіб.

Величезні розміри крейсера ускладнюють його використання за прямим призначенням. Кожен його бойовий вихід у море коштує величезних грошей.

Нагадаємо, 13 квітня 2022 року Військово-морські сили України здобули першу велику перемогу у війні з Росією - було потоплено флагман Чорноморського флоту РФ, ракетний крейсер "Москва".

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