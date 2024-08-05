Росія готується ввести свої війська до Грузії: експерт назвав ознаки

Росія може ввести свої війська у Грузію на прохання діючої грузинської влади, якщо протести у країні почнуться з новою силою.

Таку думку в етері Еспресо висловив керівник Південно-Кавказького філії Центру досліджень армії конверсії та роззброєння Володимир Копчак.

Він заявив, що якщо в Грузії до влади прийде Бідзіна Іванішвілі, то цілком ймовірно, що він звернеться до Кремля з проханням ввести війська, щоб придушити можливі масові протести.

"З іншого боку, різні спікери з Москви намагаються посилювати парадигму влади в Грузії. Вони заявляють, що якщо відповідне прохання надійде від Тбілісі, то вони можуть ввести війська. Тобто, якщо в Грузії буде державний переворот в Грузії, то вони обовʼязково втрутяться. Фактично це підсилення тези грузинської влади про те, що якщо вони залишаться керувати державою, то буде мир, але якщо їх не буде, то буде точно війна", - пояснив Копчак.

Експерт зазначив, що у Грузії населення не підтримує дії нинішньої влади у питанні зовнішньої політики, зокрема розвороту в сторону Москви.

"Цю рамку вони триматимуть до кінця. Втім, явно такої позиції не підтримують самі грузини. Грузини є дуже ірраціональним суспільством. Вони зреагували на закон про іноагентів, але не реагували на інші кейси, які, на мою думку, були більш "гарячими". Як тільки запахло скасовування безвізу й тим, що закон про іноагентів є російським, то 200 тис. людей вийшли на вулиці. Якщо цих людей якісь акумулювати й направити, то результат буде однозначно", - додав він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що заступник голови Ради Федерації РФ Андрій Клімов заявив, що Росія готова ввести свої війська до Грузії, щоб придушити можливі протести та допомогти партії "Грузинська мрія" утримати владу.

Крім того, ми раніше інформували, що у Грузії заявили про підготовку замаху на Іванішвілі і "приплели" сюди Україну.

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