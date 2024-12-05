Росія може ввести війська у Грузію на тлі протестів: дипломат назвав умови

В цій ситуації може бути повторення 2008 року.

Через 7-10 днів стане зрозуміла, чи зможе грузинське суспільство встояти проти проросійської влади.

Таку думку в етері Еспресо висловив дипломат, колишній міністр закордонних справ України (2007-2009), керівник Центру дослідження Росії Володимир Огризко.

"Чи вистачить у грузинського суспільства сил, я думаю, покажуть наступні 7-10 днів. Якщо піде тим шляхом, який зараз там прослідковується, що з одного боку будуть жорстокі побиття і розгін демонстрації. А з іншого боку щоразу будуть формуватися нові загони, і щоразу буде йти посилення протестів, то мені здається, що грузинський уряд не витримає", - сказав він.

Однак, у такому разі Росія може напряму втрутитись у ситуацію, щоб втримати Грузію під контролем.

"А от в цій ситуації може бути повторення 2008 року, коли попри все на Тбілісі впаде якась дивізія ВДВ, яка захопить ключові центри і встановить фактично окупаційну владу і все", - зазначив дипломат.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Україна готує санкції проти грузинської влади.

Крім того, ми раніше інформували, що у Грузії почались обшуки і жорстокі затримання лідерів опозиції.

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