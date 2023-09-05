Росія на Кубі вербувала бойовиків на війну проти України: викрито мережу торгівлі людьми

В МЗС Куби запевнили, що ці спроби нейтралізовані і проти причетних осіб відкриті кримінальні провадження.

На Кубі викрили російську мережу торгівлі людьми, яка постачала найманців для участі на боці РФ у війні проти України.

Про це повідомили в МЗС Куби 4 вересня.

Як Росія вербувала кубинців на війну проти України

У кубинському МЗС наголосили, що працюють над ліквідацією мережі торгівлі людьми, яка діє з Росії.

"Міністерство внутрішніх справ виявило та працює над нейтралізацією та ліквідацією мережі торгівлі людьми, яка діє з Росії, щоб включити кубинських громадян, які проживають там і навіть деяких, які проживають на Кубі, до військових сил, які беруть участь у військових операціях в Україні", – йдеться в заяві кубинського зовнішньополітичного відомства.

Там запевнили, що подібні спроби нейтралізовані і проти причетних осіб відкриті кримінальні провадження.

Куба не воює проти України

"Вороги Куби поширюють спотворену інформацію, яка має на меті заплямувати імідж країни та представити її як співучасника цих дій, які ми рішуче відкидаємо", – наголосили в МЗС.

Там зазначили, що Куба не бере участі в війні в Україні. У відомстві пообіцяли діяти рішуче проти тих, хто на кубинській території "бере участь у будь-якій формі торгівлі людьми з метою найманства або вербування, щоб громадяни Куби могли підняти зброю проти будь-якої країни".

До слова, міністр оборони Росії Сергій Шойгу видав наказ провести чергову хвилю "часткової мобілізації": у планах – набрати на війну проти України 200 тис. осіб.

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