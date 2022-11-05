Росія на порозі демографічної катастрофи: в країні-агресорці масово зникли молоді чоловіки

Через розв’язану Кремлем війну в Україні росіяни гинуть на полі бою та втікають від мобілізації за кордон.

Росія мала величезний гендерний дисбаланс до вторгнення в Україну. Демографи кажуть, що результати перепису 2021 року покажуть, що в Росії на 10,5 мільйона жінок більше, ніж чоловіків. Війна, розв’язана Путіним в Україні, ще більше знизить народжуваність у Російській Федерації.

Як повідомляє Bloomberg, подвійним ударом для російської демографії є те, що російські чоловіки у “первинному дітородному віці” вмирають в Україні або тікають від Путіна.

За офіційною інформацією Кремля, в межах мобілізації до російської армії було призвано близько 300 000 чоловік , 82 000 з яких вже в Україні. Вважається, що ще 300 000 росіян втекли в інші країни, щоб уникнути призову.

Пентагон оцінив у серпні, перед осіннім контрнаступом Києва, що Росія зазнала в Україні близько 80 000 втрат, включаючи поранених військових.

Московський демограф Ігор Єфремов стверджує, що продовження війни в Україні та мобілізаційних зусиль до кінця наступної весни було б “катастрофічним” для Росії.

Від середини 2023 року до середини 2024 року це призведе до зниження народжуваності до 1 мільйона, а коефіцієнт народжуваності знизиться до 1,2 дитини на жінку – найнижчого показника за останніх понад 20 років. Щоб утримувати населення стабільним без міграції, потрібен рівень народжуваності щонайменше 2,1.

Науковий співробітник Міжнародної лабораторії народонаселення та здоров’я Олена Чурілова прогнозує, що в короткостроковій перспективі “в умовах невизначеності багато пар відкладуть народження дітей на деякий час, поки ситуація не стабілізується". За її словами, у 2023 році в Росії очікується подальше зниження народжуваності.

Тим часом, як повідомляє The New York Times, суттєво зросла кількість завантажень додатків для знайомств у країнах, куди втекли російські чоловіки - у Вірменії, Грузії, Туреччині та Казахстані.

Найімовірнішим результатом війни Путіна стане демографічна катастрофа в Росії. Навіть ті російські чоловіки, яким справді вдасться повернутися, зазнають величезних проблем від посттравматичного стресового розладу та інших проблем зі здоров’ям, а також участі в хвилях злочинності, подібних до тих, які були після афганської та чеченської воєн.

Нагадаємо, станом на ранок суботи, 5 листопада, Збройні сили України від 24 лютого ліквідували 75 440 окупантів армії РФ. За добу знищили ще 660 російських військових.

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