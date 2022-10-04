Росія - на порозі катастрофи: аналітик припустив, що буде далі з РФ та долею Путіна

Країна-агресорка Росія уже перебуває на порозі катастрофи, і є 2 сценарії того, що буде далі відбуватись з нею та її очільником Путіним.

Політолог Олександр Морозов припустив, що в подальшомиу російський диктатор Путін буде намагатись втриматись на якихось захоплених територіях України, заявляючи, що війна виграна, за іншим сценарієм – Путіна відправлять у відставку.

Таку думку 24 каналу озвучив аналітик та політолог Олександр Морозов.

На його думку, за першим сценарієм, Путін зупиниться на певній лінії фронту в Україні та буде запевняти росіян, що арміії РФ перемогла у війні проти України.

"Однак при цьому Україна отримує хороші шанси на економічний розвиток, завдяки підтримці багатьох країн. Можливі і структурні реформи тощо. Росія ж після цього навряд буде для когось цікавою. Це буде абсолютно ізольована країна-вигнанець, за 3 – 4 роки там не буде нічого", – зауважив аналітик.

За другим сценарієм, політолог вважає, російська політична верхівка може відправити Путіна у відставка. Це не йдеться про переворот.

"Багато хто каже, що цей сценарій неможливий. Путінська верхівка або закрила вуха й очі, або вже виїхали з країни, або вони збираються загинути разом з Путіним. Я б хотів, щоб хоча б частина цієї верхівки поставила собі запитання, а куди вони запихають Росію, і з якого кінця вона вийде з цього конфлікту. Бо це – катастрофа", – наголосив він.

Нагадаємо, директор ЦРУ попередив про небезпеку і нерозсудливість президента РФ Володимира Путіна.

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