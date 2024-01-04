“Росія набагато слабша за СРСР”: Кулеба звернувся до західних союзників з переконливими цифрами

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба стверджує, що допомога західних союзників Україні для перемоги над РФ може бути меншою, ніж витрати Заходу на протистояння СРСР в часи холодної війни.

Про це він написав на соціальній платформі Х (раніше відомій як Twitter).

“У розпал холодної війни так званий “Захід” складався лише з 19–20 країн. Тим не менш, вони зрештою випередили Радянський Союз і його Соціалістичний блок, які складалися з 20 нині суверенних держав”, - нагадав український міністр.

Кулеба наголосив, що сьогодні Україну в рамках "Рамштайну" підтримує понад 50 країн, а Росія набагато слабша за СРСР та отримує допомогу зброєю лише від країн-ізгоїв - Білорусі, КНДР та Ірану.

“Сукупний ВВП нинішньої західної коаліції, яка надає військову допомогу Україні, у 21 раз перевищує сукупний ВВП Росії та її союзників. Захід: 57 трильйонів доларів. Росія та союзники: $2,7 трлн. За даними Міністерства оборони Естонії, якби країни НАТО інвестували лише 0,25% свого ВВП у військову допомогу Україні, це генерувало б 120 мільярдів євро на оборонну підтримку щороку. Сума досить велика, щоб забезпечити Україні перемогу і справедливий мир”, - навів цифри голова української дипломатії.

Міністр наголосив, що наївним було б сподіватися, що Росія не наважиться напасти на країну НАТО, тому перемога України й відновлення справедливого миру є екзистенційними стратегічними цілями для євроатлантичної спільноти.

"Ми не просимо нікого воювати за нас. Все, що нам потрібно, це своєчасна та відповідна допомога, яка відповідає виклику, з яким ми стикаємося. Цифри свідчать, що справа не в ресурсах, а в тому, що Захід вірить у себе і ставить чітку мету перемоги над ворогом, який загрожує всім нам", - додав Кулеба.

Нагадаємо, на брифінгу в середу, 3 січня, координатор Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі заявив, що Сполучені Штати більше не можуть надавати військову допомогу для України, поки Конгрес не ухвалить рішення про додаткове фінансування.

Читайте також: