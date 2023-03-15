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Росія намацує "червоні лінії": у Зеленського прокоментували збиття збиття дрона США над Чорним морем

Автор
Марія БойкоМарія Бойко
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Росія намацує "червоні лінії": у Зеленського прокоментували збиття збиття дрона США над Чорним морем

Скриншот з відео

Дії Росії є провокативні, вважає Подоляк.

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк вважає, що Росія, збиваючи американський дрон MQ-9 Reaper над Чорним морем намагається намацати "червоні лінії". 

Про це він написав у Twitter.

"Випадкові" крилаті ракети у повітряних просторах Європи; знищення MQ-9 Reaper над Чорним морем; анонімні розвідники з їхніми версіями підриву NS; вуличні протести у Молдові; проRU ініціативи уряду Грузії – примітивні спроби Рф намацати нові червоні лінії й виставити ультиматуми", - вважає Подоляк. 

Збиття американського MQ-9 Reaper над Чорним морем: що відомо 

Росія знищила американський безпілотник MQ-9 Reaper над Чорним морем. Дрон патрулював у міжнародному повітряному просторі, коли два російські літаки спробували його перехопити. Він вдарив по гвинту MQ-9, внаслідок чого американським силам довелося затопити власний дрон.

Деякі аналітики вважають, що це було провокацією. У Держдепі США вважають, що зіткнення російського винищувача з американським безпілотником MQ-9 Reaper над Чорним морем, ймовірно, було ненавмисним з боку Росії. Голова Пентагону уже поговорив зі Шойгу через цей інцидент. 

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Дата публікації
Перегляди
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