Росія намагалась влаштувати диверсію на трубопроводі у Атлантичному океані - ЗМІ

Велика Британія у жовтні посилила безпеку трубопроводу через Антлантичний океан, оскільки Росія готувала на ньому диверсію.

Про це повідомляє видання Express.

Уряд Великої Британії отримав від своєї розвідки інформацію, що росіяни почали приділяти багато уваги до трубопроводу через Атлантичний океан.

Джерела у Міністерстві оборони пояснили, що не можуть розкрити деталі заходів, які були задіяні для захисту нафтобази та її співробітників.

За словами джерел видання, уряд направив до острова спеціальну групу безпеки, яка проводить цілодобове патрулювання нафтобази на острові.

"Хоча джерела не розкривають, яких конкретно заходів безпеки було вжито, вважається, що вони були зосереджені на можливості підводного саботажу з боку російських водолазів або невеликих дистанційно керованих морських безпілотників, які запускаються з підводного човна", - пише видання.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що РФ звинуватила британських військових у підриві "Північних потоків".

Крім того, ми раніше інформували, що Путін пропонує Туреччині стати газовим хабом та майданчиком для формування цін.

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