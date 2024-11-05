Росія намагається дискредитувати перемогу Санду на виборах у Молдові

4 листопада Кремль розгорнув інформаційну кампанію, спрямовану на дискредитацію перемоги Маї Санду на президентських виборах у Молдові. Цього ж дня Центральна виборча комісія Молдови підтвердила, що Санду здобула 55,35% голосів, перемігши проросійського кандидата Олександра Стояногло.

Про це повідомили аналітики Інституту вивчення війни (ISW).

Після оголошення результатів низка світових лідерів привітала Санду, а міжнародні спостерігачі високо оцінили прозорість виборів, попри спроби Росії втрутитися у процес. Однак проросійські політики й партії в Молдові, зокрема Соціалістична партія, заявили про "нелегітимність" перемоги Санду. Відомий молдовський олігарх Ілан Шор на каналі "Росія-24" стверджував, що опозиція має "докази" фальсифікацій, а колишній президент Ігор Додон зазначив, що перемогу Санду забезпечили голоси діаспори.

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"Російський інформаційний простір, включно з російськими мілблогерами, повторив слова проросійської молдовської опозиції про те, що вибори в Молдові контролювали «європейські бюрократи» і що молдавані не мали жодного впливу на визначення результатів виборів", — йдеться в звіті.

Нагадаємо, раніше Санду оголосила про перемогу на президентських виборах. Це стало першим випадом, коли президента Молдови обирають на другий термін.

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