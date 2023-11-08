Росія намагається повернути зброю, яку продала "союзникам" – WSJ

Другий у світі найбільший експортер озброєння змушений звертатися по допомогу.

Росія просить країни, яким раніше продала зброю, повернути її. Пояснюється таке прохання дуже просто – катастрофічними втратами в Україні.

Про це пише The Wall Street Journal із посиланням на власні джерела.

Що відомо

Не дивно, російський ВПК не встигає компенсовувати втрати. За даними видання, навесні РФ намагалася домовитися з Єгиптом про повернення двигунів для вертольотів Мі-8 і Мі-17. Мовиться про сотні одиниць, які раніше були продані країні.

"Ці переговори були частиною спроб Росії звернутися по допомогу до своїх давніх клієнтів, які десятиліттями купували російські літаки, ракети і системи протиповітряної оборони, що зробило Москву другим за величиною експортером озброєнь у світі", – зауважують у WSJ.

Так, держава-агресорка зверталася із жалюгідними благаннями про повернення озброєнь і до представників Білорусі, Пакистану, Бразилії. Вочевидь, становище Росії напрочуд плачевне, тому що їй довелося відмовитися від левової частки прибутку – експорту озброєнь Індії та Вірменії. Сьогодні все призначене відправляють на український фронт.

Аналітики зауважують, що перші спроби повернути зброю Росія почала тоді, коли зазнала шалених втрат під час наступу українських військ.

"Зараз цей наступ сповільнюється, і Росія намагається перехопити ініціативу на полі бою. Проте достеменно невідомо, чи нові постачання забезпечать агресорові ресурси для посилення атак", – резюмували журналісти.

Раніше в естонській розвідці сказали, яка насправді в Росії ситуація з ракетами та снарядами.

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