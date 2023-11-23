Росія намагається розпалити міграційну кризу на кордоні з Фінляндією: до яких методів вдалися

Країна-терористка Росія націлена розпалити міграційну кризу на кордоні з Фінляндією. Її мета - дестабілізувати ситуацію в державі, яка тільки приєдналася до НАТО.

Про це повідомив посол зі стратегічних комунікацій МЗС Фінляндії Мікко Кіннунен, пише Newsweek.

За його словами, Росія хоче “заподіяти шкоду” Фінляндії. Через це країна оголосила про закриття пунктів пропуску на російському кордоні - минулого тижня заявлялося про закриття чотирьох з восьми автомобільних пунктів перетину кордону. Сталося це через різке збільшення кількості охочих отримати притулок.

Влада вважає, що такі хитрощі спрямовані на витіснення мігрантів на кордон.

Водночас і Норвегія, яка також є членом НАТО та має спільний кордон з РФ, планує у разі потреби обмежити пропускну спроможність свого кордону у разі потреби. Естонія також звинуватила РФ у тому, що Кремль направляє біженців до кордону без віз та дозволів на проживання.

Інститут вивчення війни повідомив, що ця "очевидна тактика гібридної війни" на кордоні нагадує дії Росії та Білорусі на кордоні з Польщею 2021 року та "найімовірніше, аналогічно спрямована на дестабілізацію НАТО".

Нагадаємо, що в Австрії російську агресію проти України назвали найбільшою небезпекою для Європи.

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