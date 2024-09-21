Росія намагається узаконити окупацію України через Червоний Хрест – ISW

Росія використовує Міжнародний Комітет Червоного Хреста (МКЧХ) як інструмент для легітимізації своєї окупації України та просування пропаганди щодо нібито порушень прав людини в нашій державі.

Російські посадовці через взаємодію з Міжнародним Комітетом Червоного Хреста намагаються легітимізувати окупацію України та просунути наративи про нібито порушення прав людини у нашій державі. МКЧХ функціонує як інструмент пропаганди Кремля в окупованій Україні.

Про це кажуть аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW).

Зазначається, що у Москві 17 вересня відбулася зустріч президентки МКЧХ Мір'яни Сполярич з російськими офіційними особами, зокрема з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим, уповноваженою Кремля з прав дитини Марією Львовою-Бєловою, уповноваженою з прав людини Тетяною Москальковою та президентом Російського Червоного Хреста (РЧХ) Павлом Савчуком.

Під час перемовин Сполярич наголосила, що держави повинні дотримуватися міжнародного гуманітарного права, зокрема шляхом надання МКЧХ доступу до військовополонених. Вона також заявила про необхідність захисту гуманітарних працівників після нещодавньої загибелі трьох співробітників МКЧХ внаслідок обстрілів на лінії фронту в Донецькій області.

МЗС Росії повідомило, що російська делегація на зустрічі говорила про ймовірні порушення прав людини в Україні, зокрема щодо поводження з військовополоненими та цивільними особами.

"ISW спостерігала за поширеними повідомленнями про знущання російських сил з українських військовополонених та їх страти, а також докладно повідомляла про незаконну окупацію України Росією, зокрема про незаконну депортацію українських цивільних осіб та дітей до Росії", – зауважили аналітики.

Вони звернули увагу, що Росія не повністю відкрила свої об'єкти для військовополонених для інспекторів МКЧХ, тоді як Україна регулярно відкриває свій головний табір. Український омбудсмен Дмитро Лубінець у липні 2024 року повідомляв, що більшість українських військовополонених, які повернулися додому з російського полону, розповіли, що вони не бачилися і не спілкувалися з представниками МКЧХ, перебуваючи в неволі.

"Кремль, ймовірно, намагається використати участь президента МКЧХ у зустрічі 17 вересня для легітимізації своєї незаконної діяльності в окупованій Україні. Російські чиновники аналогічно використовували зустрічі з Міжнародним агентством з атомної енергії (МАГАТЕ) для легітимізації окупації Росією Запорізької атомної електростанції (ЗАЕС) і Запорізької області та просування неправдивих наративів про українську загрозу для ЗАЕС і Курської атомної електростанції", – наголосили в ISW.

Нагадаємо, раніше Міністерство закордонних справ України звернулося до Організації Об'єднаних Націй долучитися до заходів гуманітарного реагування в Курській області та направило ООН відповідну ноту.

Читайте також: