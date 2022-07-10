Росія намагається вербувати чиновників у прикордонних районах Латвії

Спецслужби Росії та Білорусі зацікавлені у вербуванні чиновників у регіонах Латвії, які розташовані поблизу східного кордону та де дислокуються сили НАТО.
Росію та Білорусь об'єднує бачення НАТО як свого стратегічного супротивника, тому спецслужби цих країн співпрацюють одна з одною щодо отримання розвідданих про членів Альянсу.
Про це заявили у Службі державної безпеки Латвії (VDD), передає Delfi.
У VDD розповіли, що російські та білоруські спецслужби завжди були зацікавлені у вербуванні латвійських державних і муніципальних чиновників, у розпорядженні яких є інформація, що містить держтаємницю, або інші дані, доступні для обмеженого кола осіб.
Згідно з аналізом VDD, в інтереси спецслужб Росії та Білорусі на даний момент входять заходи у відповідь щодо реакції Латвії та її союзників на вторгнення РФ в Україну, у тому числі нарощування військового потенціалу на зовнішньому кордоні НАТО.
Також спецслужби зацікавлені у будь-яких відомостях про прикордонні регіони Латвії, які були б корисними для оновлення оперативних планів для оновлення оперативних планів у разі виходу війни за межі України.
Крім того, спецслужби Росії та Білорусі особливо зацікавлені у вербуванні чиновників із латвійських самоврядувань, які розташовані поблизу східного кордону країни та де дислоковані сили союзних країн.
Нагадаємо, Європейський союз планує побудувати бункер в Брюсселі для секретних переговорів, щоб лідерів ЄС не прослуховували російські чи інші шпигуни.
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