Росія намагається зняти з себе відповідальність за удар по "Охматдиту" - ISW

Російська пропаганда діє у звичному для себе стилі, вигадуючи велику кількість фейків, які вкидає в інформаційних простір.

Російська пропаганда та офіційні особи докладають зусиль, щоб зняти з себе відповідальність за терористичний удар по дитячій клініці "Охматдит".

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW)

Експерти зазначили, що російські суб'єкти інформаційного простору видають неправдиві заяви про ракети, якими було завдано удару, та стан лікарні.

Крім того, Український центр протидії дезінформації попередив, що РФ посилила різноманітні інформаційні операції, спрямовані на те, щоб відвести відповідальність за удар від Росії.

Як приклад наводиться неправдива заява російської пропаганди, що частину лікарні використовують для лікування українських військових. Також пропаганда переконувала, що у лікарні зберігаються ракети і що удару було завдано українською ракетою ППО, а не російською крилатою ракетою.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що під час повторного ракетного обстрілу столиці 8 липня було пошкоджено медцентр.

Крім того, ми раніше інформували, що президент США Джо Байден прокоментував ракетний удар російських терористів.

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