Росія направила на навчання до Білорусі два дивізіони ракетних комплексів С-400: відео

Росія направила на навчання до Білорусі два дивізіони ракетних комплексів С-400: відео

Засоби протиповітряної оборони, які здатні перехоплювати балістичні ракети середньої дальності, перекидають аж із Далекого Сходу РФ.

На спільні військові навчання "Союзна рішучість-2022", які відбудуться в Білорусі 10-20 лютого, Російська Федерація направила два дивізіони ракетних комплексів С-400 “Тріумф”.

Про це в п’ятницю, 21 січня, повідомили на сайті Міноборони РФ.

"Підрозділи ППО здійснять марш комбінованим способом на залізничному транспорті та своїм ходом на незнайомі полігони республіки Білорусь", - йдеться у повідомленні.

Як свідчить опубліковане відео, передислокація із Хабаровського краю на Далекому Сході РФ розпочалася залізницею. До Білорусі два дивізіони ракетних комплексів повинні прибути до 9 лютого.

Для озброєння ЗРК с-400 від 2018 року використовують ракети 40Н6Е, які здатні вражати цілі на максимальній відстані 400 км та висоті до 185 км, а також перехоплювати бойові частини балістичних ракет середньої дальності (3000-3500 км).

Нагадаємо, до Білорусі почали прибувати перші підрозділи Збройних сил РФ, які братимуть участь у спільних військових навчаннях "Союзна рішучість-2022".

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