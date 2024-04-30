Росія виробляє зброю настільки швидко, як ніколи раніше в історії — Блінкен

Росія навчилась виробляти нове озброєння швидше, ніж будь-коли в сучасній історії. Це стало можливо, зокрема, завдяки підтримці Китаю.

Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що за останній рік Росія навчилась виробляти нове озброєння так швидко, як не робила цього ніколи раніше.

Про це він сказав у розмові з президентом Всесвітнього економічного форуму Берге Бренде в Саудівській Аравії.

Держсекретар вів розмову після свого візиту до Китаю, під час якого, за його словами, він обговорював війну в Україні з найвищим китайським керівництвом.

"Якщо ви подивитеся на те, що Росія зробила за останній рік щодо виробництва боєприпасів, ракет, танків і бронетехніки, ви побачите, що вона виробляла їх швидше, ніж будь-коли в сучасній історії, зокрема під час холодної війни, як Радянський Союз", – розповів Блінкен.

Він зазначив, що 70% верстатів і 90% мікроелектроніки надходять до Росії з Китаю.

"Тепер це предмети подвійного використання, але ми дуже чітко знаємо, куди їх йде так багато… Це дає змогу Росії продовжувати агресію проти України, отже, вона продовжує війну, якій, як каже Китай, він хотів би покласти край", – сказав держсекретар США.

Підтримка Китаю, за словами Блінкена, дозволяє Росії відновити оборонно-промислову базу, яка, "як глибоко стурбовані країни Європи, буде налаштована проти них після того, як з Україною покінчать".

Водночас справедливо буде сказати, підкреслив Блінкен, що Китай безпосередньо не постачав Росії зброю, ракети та боєприпаси, як це зробили Іран та КНДР.

Нагадаємо, раніше видання The Washington Рost написало, що Росія наростила військове виробництво, поповнюючи запаси зброї та боєприпасів, і, ймовірно, зможе підтримувати свій наступ на Україну принаймні протягом наступних двох років.

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