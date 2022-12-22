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"Росія навмисно напала на цивільну інфраструктуру, щоб позбавляти людей їжі", — Байден

Автор
Юлія АбрамоваЮлія Абрамова
Дата публікації
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237
Час на прочитання
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"Росія навмисно напала на цивільну інфраструктуру, щоб позбавляти людей їжі", — Байден

Фото: Associated Press

РФ використовує зиму, як зброю.

Президент США Джо Байден заявив, що Росія навмисно напала на цивільних, інфраструктуру, щоб позбавляти людей їжі.

Про це американський глава сказав на спільній з президентом України Володимиром Зеленським пресконференції 21 листопада.

"Росія навмисно напала на критичну цивільну інфраструктуру України для того, щоб позбавити людей під час найхолоднішого і найтемнішого періоду року. Росія використовує зиму, як зброю для того, щоб людей позбавляти їжі. Це найостанніший приклад злочинів, які здійснює Росія проти мирного населення України. США і союзники розуміють, що потрібно зробити все можливе, щоб Україна могла відбудовувати свою критичну інфраструктуру", - сказав Байден.

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Дата публікації
Перегляди
237
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