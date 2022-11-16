Росія навмисно завдала ракетного удару по Польщі, аби спровокувати НАТО — Жданов

Жданов переконаний, що ракета, яка впала на території Польщі, була навмисною провокацією Росії проти НАТО.

Військовий експерт Олег Жданов вважає, що інцидент у Польщі був черговою спланованою атакою Росії з метою "розхитати" НАТО.

Про це він розповів 16 листопада у інтерв'ю Ukrlife.TV.

"Я думаю, що удар був навмисний з боку Російської Федерації. До того ж, це був найпотужніший за кількістю ракет масований удар по Україні. Водночас ввімкнути "дурня" і сказати, мовляв, "ну дві ракети заблукали випадково" — це цілком можливо для РФ", — вважає Жданов.

За словами експерта, Путін вирішив "розхитати" НАТО. Оскільки більшість російських провокацій щодо Альянсу залишаються без відповіді, російський диктатор, ймовірно, вирішив підняти ставки.

"Він постійно провокує НАТО на якусь жорстку відповідь Росії. Це чергова провокація. Він вирішив підняти ставки. Він зрозумів, що нічого не працює: перетинання повітряного простору російськими безпілотниками і авіацією тощо. Погрози не працюють. Щодо ядерної зброї йому виставили чітко червоні прапорці. Маневру він не має ніякого. Тепер, мовляв, потрібно отакого випадкового маленького "ударчику" завдати по країні НАТО", — вважає Жданов.

Нагадаємо, ввечері 15 листопада на території Польщі у селі Пшеводуві впала ракета, внаслідок чого загинули двоє людей. Це сталося приблизно за 6 кілометрів від українсько-польського кордону під час повітряної тривоги на всій території України.

Водночас видання AP із посиланням на трьох чиновників зі США повідомляє, що ракета, яка впала на території Польщі, могла бути випущеною з української ППО для збиття російської повітряної цілі.

Своєю чергою, у Зеленського оперативно прокоментували цю заяву. За словами радника керівника Офісу президента Михайла Подоляка, лише Росія своїми ракетними атаками винна у погрозах та ексцесах в інших країнах.

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