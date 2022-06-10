Росія назвала можливу причину для прямого військового зіткнення із Заходом

У МЗС РФ звинуватили країни Заходу в кібератаках на критичну інфраструктуру та державні інституції Росії і попередили про “непередбачувані наслідки”.

У четвер, 9 червня, Росія попередила Захід, що кібератаки на її інфраструктуру можуть призвести до прямого військового зіткнення.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на заяву МЗС РФ.

"Мілітаризація інформаційного простору Заходом і спроби перетворити його на арену міждержавного протистояння значно посилили загрозу прямого військового зіткнення з непередбачуваними наслідками", - йдеться в повідомленні російського зовнішньополітичного відомства.

Таке попередження з’явилося після того, як сайт міністерства житлового будівництва Росії було зламано, а пошук його в Інтернеті приводив до таблички “Слава Україні” українською мовою.

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У заяві МЗС йдеться про те, що критична інфраструктура та державні інституції Росії постраждали від кібератак, а відповідальність за це нібито несуть Сполучені Штати та Україна.

"Будьте впевнені, Росія не залишить агресивні дії без відповіді", - йдеться в повідомленні.

Російські дипломати заявили, що розцінюють кібератаки як “свідоме зниження порогу бойового використання ІТ”.

Нагадаємо, раніше заступниця радника Білого дому з національної безпеки Енн Нойбергер заявила, що за DDoS-аткою на банки і державні сайти України, яка сталася незадовго до повномасштабного вторгнення РФ, стоїть Росія.

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