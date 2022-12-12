Росія не має бути в позиції, щоб диктувати своїм сусідам свої умови - міністр закордонних справ Естонії Урмас Рейнсалу

Західні країни в перспективі розглядають РФ як свого противника. Росія також не приховує, що має такий самий погляд на західні країни.

Про це під час інтерв’ю ТСН сказав міністр закордонних справ Естонії Урмас Рейнсалу.

Також читайте Жорстокі претензії на Крим підкреслюють незначні шанси на мирну угоду між РФ та Україною - Washington Post

На його думку, війна в Україні не лише про майбутнє й свободу України та українського народу, але й зачіпає майбутнє усієї Європи.

"Я би сказав, що, хоча, це не світова війна, але ця війна має наслідки у всьому світі. Хоча, за міжнародним законодавством, сторонами військового конфлікту у цій війні є дві країни. Але, звичайно, західні країни розглядають Росію у ширшій перспективі супротивником. І, я думаю, Росія також не приховує, що має такий самий погляд на західні країни. Тому, я думаю, ця війна, і я хочу на цьому наголосити, є не лише про майбутнє й свободу України та українського народу. Вона про майбутнє цілої Європи. Бо, і я на цьому багато разів наголошував, якщо в теорії підсумком війни буде в якомусь вигляді не повна перемога України, а щось амбівалентне, це означатиме екзистенційну загрозу для всіх європейських націй і для всього європейського безпекового порядку. І заради відновлення миру в Європі та стійкої європейської архітектури безпеки, нам треба мати майбутнє, де кордони країн є непорушними. А це означає перемогу України, коли країна-агресор понесе всю повноту відповідальності. І також, я думаю, що неминучою передумовою майбутнього європейського безпекового порядку буде те, що Росія в майбутньому після війни не має бути в позиції, щоб диктувати своїм сусідам свої умови, різні безпекові опції чи умови способу життя", - сказав дипломат.

Він додав, що війна в Україні має закінчитися виконанням передумов, які озвучив український президент, і також за результатами подій на полі бою, чи законного юридичного документу, що фіксуватиме підсумок цієї війни.

Нагадаємо, що військовий експерт Михайло Притула вважає, що війна РФ проти України може завершитися в березні 2023 року. На його думку, окупанти не мають ресурсів та сил і зазнали великих втрат.

Читайте також: