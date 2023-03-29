Росія не має ресурсів для нападу на Молдову – у НАТО пояснили чому

У НАТО, однак, наголосили, що Кремль використовує весь арсенал гібридної війни проти Молдови.

Російська Федерація не має ресурсів для нападу на Молдову, вона не зможе дійти до Одеси, Придністров'я.

Про це заявив заступник генерального секретаря НАТО Мірча Джоане, пише NV.

"Я говорив і повторюю, що ми не бачимо ризику швидкого військового нападу на Республіку Молдова з боку РФ. З дуже простої причини – вони не мають ресурсів, щоб дійти до Одеси, Придністров'я і замкнути петлю", - пояснив представник НАТО.

Проте, попри такі прогнози, Росія використовує весь арсенал гібридної війни проти Молдови.

"Спроба повалення обраного демократичного режиму є активною операцією, мобілізація політичних сил Республіки Молдова, комунікація, дезінформація, брехня використовуються в Молдові в дуже широких масштабах", - сказав Мірча Джоане.

Загроза нападу Росії на Молдову: що відомо

Видання The Times з посиланням на джерела в українській розвідці писало, що Росія планує захопити Молдову.

Президент України Володимир Зеленський 9 лютого повідомив, що розвідка держави перехопила план Росії щодо руйнування політичної ситуації в Молдові.

Згодом президентка Молдови Мая Санду заявила про плани Росії здійснити державний переворот у Кишиневі. З її слів, за допомогою протестів опозиції Росія хоче змінити владу в Молдові.

Речниця МЗС РФ Марія Захарова назвала "необґрунтованими та бездоказовими" заяви президентки Молдови Маї Санду про підготовку проросійського перевороту в Кишиневі.

Російсько-американський історик Юрій Фельштинський заявив, що перед російською армією все ще залишається завдання захоплення Молдови, тож рано чи пізно Росія почне військові дії в цій країні.

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