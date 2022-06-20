"Росія не може першою зробити постріл у бік НАТО": військовий експерт розповів, чому це до питання про Литву

"Росія не може першою зробити постріл у бік НАТО": військовий експерт розповів, чому це до питання про Литву

Провокації російських окупантів на кордоні можуть перерости у повномасштабні воєнні дії.

Литва частково заблокує доступ Росії до Калінінградської області, зокрема шляхом заборони залізничного транзиту певної продукції через впроваджені європейські санкції. Рішення литовців може погіршити напругу між Альянсом та країною-агресором.

Про це військовий експерт Олег Жданов сказав 20 червня в ефірі національного телемарафону.

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"Російська Федерація може вдатися тільки до провокацій, особливо у прикордонній смузі – проти Литви і проти Естонії. На більше поки що, я думаю, навряд чи наважиться РФ. У Литви є танковий батальйон німецьких військ, а в Естонії є батальйон армії США. На сьогоднішній день таке підсилення будем влучним і правильним рішенням. І якщо бригада туди приїде, якщо Росія вдасться до провокацій, то вони відповідатимуть. Якщо постріл відбудеться, то це означатиме вступ НАТО у війну. З одного боку, це ризик, а з іншого – для Литви буде більше гарантій безпеки", - сказав він.

Раніше депутат Держдуми від партії Путіна "Єдина Росія" запропонував "скасувати" незалежність України та країн Балтії. На його думку, таке рішення допоможе Росії у боротьбі з НАТО та США.

Литва заблокувала російський Калінінград! Тепер - лише морем

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