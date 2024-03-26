Росія не може виготовити заплановану кількість безпілотників: яка причина

Російські оборонні заводи не можуть виробляти заплановану кількість безпілотників через санкції Європейського союзу.

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

Зазначається, що російське підприємство "Іжмаш - безпілотні системи" не виконало держзамовлення щодо виробництва комплексу "Гранат-4" через відсутність європейських комплектуючих.

Міноборони РФ уклало договір з заводом щодо виробництва нових комплексів влітку 2023 року, але вже у жовтні завод, на основі незалежного висновку торгово-промислової палати Удмуртії, повідомив що не може виконати замовлення через санкції та відсутність комплектуючих з ЄС.

Відповідний документ у розпорядження Центру національного спротиву передали самі працівники заводу.

Росія не може виготовити заплановану кількість безпілотників - документ / Фото: Центр національного спротиву

Росія не може виготовити заплановану кількість безпілотників - документ / Фото: Центр національного спротиву

Нагадаємо, раніше видання Sky News повідомило, що до РФ продовжують надходити британські автомобілі розкішних марок попри санкції Заходу. Тож у Британії занепокоєні можливістю "сірої зони", через яку товари можуть потрапляти до Росії.

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