Росія не може виготовити заплановану кількість безпілотників: яка причина

Санкції Європейського союзу заважають російським оборонним компаніям виконувати державні замовлення щодо виробництва БПЛА.
Російські оборонні заводи не можуть виробляти заплановану кількість безпілотників через санкції Європейського союзу.
Про це повідомляє Центр національного спротиву.
Зазначається, що російське підприємство "Іжмаш - безпілотні системи" не виконало держзамовлення щодо виробництва комплексу "Гранат-4" через відсутність європейських комплектуючих.
Міноборони РФ уклало договір з заводом щодо виробництва нових комплексів влітку 2023 року, але вже у жовтні завод, на основі незалежного висновку торгово-промислової палати Удмуртії, повідомив що не може виконати замовлення через санкції та відсутність комплектуючих з ЄС.
Відповідний документ у розпорядження Центру національного спротиву передали самі працівники заводу.
Нагадаємо, раніше видання Sky News повідомило, що до РФ продовжують надходити британські автомобілі розкішних марок попри санкції Заходу. Тож у Британії занепокоєні можливістю "сірої зони", через яку товари можуть потрапляти до Росії.
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