Росія не переміщувала свою ядерну зброю під час заколоту Пригожина - CNN

США не виявили змін у положенні російської ядерної зброї під час заколоту "вагнерівців"

Про це інформує CNN з посиланням на власні джерела.

Співрозмовники повідомили журналістам, що змін у ядерних позиціях Росії за час заколоту Пригожина виявлено не було.

"Ми не спостерігаємо жодних змін у розташуванні російських ядерних сил", - сказав представник Держдепу.

Також офіційна особа заявила, що "немає причин коригувати нашу позицію звичайних або ядерних сил, і у нас є давні, налагоджені канали зв'язку з Росією з ядерних питань".

У Держдепі заявили, що Росія має ядерну зброю, тому на ній лежить "особлива відповідальність за командування, контроль і охорону своїх ядерних сил, а також за забезпечення того, щоб не робилися дії, що загрожують стратегічній стабільності".

Крім того, журналістам повідомили, що дипломатична присутність США у Росії залишається незмінною, оскільки Сполучені Штати продовжують стежити за ситуацією.

Нагадаємо, раніше секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко може бути причетним до заколоту, який влаштував власник ЦВК "Вагнер" Євген Пригожин.

Крім того, ми раніше інформували, що розвідка Сполучених Штатів зазнала, що ватажок "вагнерівців" Євген Пригожин готує заколот проти російського керівництва, але не розуміли, яка кінцева мета.

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