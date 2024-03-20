"Росія не така сильна, як люди думають": Шольц закликав союзників не перебільшувати міць РФ

Канцлер також додав, що наміри очільника Кремля не здійсняться.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц застеріг від переоцінки сили Росії, заявивши, що ця країна не така сильна, як хтось гадає.

Про це Шольц сказав під час промови в Бундестазі в Берліні.

"Росія не така сильна, як люди зараз думають", — сказав Шольц.

Канцлер також додав, що наміри очільника Кремля Путіна не здійсняться.

"Якщо Путін вважає, що йому достатньо просто пересидіти цю війну, а ми послабимо свою підтримку, то він прорахувався, — заявив Олаф Шольц.

Він закликав союзників не перебільшувати політичну та військову міць РФ. Водночас наголосив, що з військового погляду війна Росії в Україні була "жорстокою".

За його словами, всередині країни репресивна російська система демонструє ознаки нестачі міцності, що робить ще більш важливим для ЄС згуртуватися і наполегливо підтримувати Україну проти Росії.

Тим часом голова парламентської фракції Соціал-демократичної партії Німеччини, адже соратник Шольца, Рольф Мютценіх, заявив про необхідність замороження війни в Україні. Він сказав, що не відмовиться від своїх слів, хоча уряд ФРН має протилежну позицію.

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