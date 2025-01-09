Росія не тримає всі карти в Україні: очільник Пентагону зробив нову заяву про війну

Попри перевагу, яку Росія, ніби то, має у війні з Україною, Кремль стикається зі зростаючими проблемами, які ускладнюють закріплення його "досягнень".

Про це заявив глава Пентагону Ллойд Остін в інтерв’ю Bloomberg News.

За його словами, навіть якщо Росія отримає те, чого прагне, це вимагатиме значних витрат у майбутньому.

"Існує думка, що Росія має тут перевагу і має всі козирі. У неї є деякі переваги, але вона не повністю домінує в цьому рівнянні. І якщо вона отримає те, що хоче, це буде дорого коштувати в майбутньому", – зазначив глава Пентагону.

Міністр оборони США наголосив, що нова адміністрація Дональда Трампа повинна враховувати це у будь-якому прагненні до припинення вогню. Він також додав, що окупанти "також не позбавлені викликів".

"Вони поїхали до КНДР, Ірану, щоб отримати допомогу, зброю і боєприпаси, а тепер ще й людей", - зазначив Остін.

Він зазначив, що за даними України та її союзників, Північна Корея направила велику кількість своїх військових до Росії для підтримки зусиль Кремля. Водночас Україна нарощує свій потенціал. Він підкреслив, що утримання великих територій України потребуватиме значних ресурсів від Росії навіть після завершення бойових дій.

"Росії доведеться інвестувати багато сухопутних сил, щоб утримати її", - заявив міністр оборони США.

Остін також відповів на критику щодо стратегії підтримки України адміністрацією президента США Джо Байдена.

"Те, що вона зробила, допомогло Україні вижити, допомогло Україні захистити свою суверенну територію. Втрати 700 000 військових вбитими і пораненими – це було б неможливо уявити три роки тому", - заявив очільник Пентагону.

Крім того, Остін навів приклад Сирії, де через зосередження на війні в Україні Росія втратила можливість підтримувати своїх союзників, зокрема Башара Асада. Він заявив, що відсутність доступу до важливої військово-морської бази в Сирії ставить під сумнів здатність Путіна продовжувати свої дії в Африці.

Нагадаємо, раніше військовий експерт Роман Світан оцінив, скільки триватиме війна в Україні.

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