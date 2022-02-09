Росія не відправлятиме свою делегацію на Мюнхенську конференцію з безпеки: у чому причина

Росія не відправлятиме свою делегацію на Мюнхенську конференцію з безпеки: у чому причина

Раніше від участі в цьому заході відмовився російський президент Путін.

Офіційні представники Російської Федерації не будуть учасниками Мюнхенської конференції з безпеки, яка відбуватиметься 18-20 лютого.

Про це повідомила на брифінгу прессекретарка МЗС РФ Марія Захарова.

За її словами, ця конференцію, яка була "колись шановним інститутом", втратила "інклюзивність та обʼєктивність", ставши трансатлантичним форумом. Відтак Росія "втратила інтерес до цього заходу".

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Російське видання "Комерсантъ" називає дві ймовірні причини такого рішення. Перша з них полягає в тому, що росіяни не мають визнаного в Євросоюзі сертифікату про вакцинацію, тому будуть вимушені після прибуття до Мюнхена пройти шестиденний карантин. Не приймають у ЄС також російських довідок про хворобу.

Крім того, Росію дратує критика з боку країн Заходу, які не схвалюють зовнішню політику Москви.

Нагадаємо, раніше президент країни-агресорки Володимир Путін відмовився від участі у Мюнхенській безпековій конференції у будь-якому форматі. Він не погодився ані приїхати особисто, ані підключитися до конференції онлайн.

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