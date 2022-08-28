Росія не визнає загрозу радіаційного забруднення навколо Запорізької АЕС - США

Сполучені Штати заявили, що Росія не має наміру визнавати серйозну загрозу радіаційного забруднення навколо Запорізької АЕС, додавши, що саме з цієї причини вона заблокувала остаточний проєкт договору про нерозповсюдження ядерної зброї.

Про це повідомляє пресслужба Державного департаменту США.

"Лише Російська Федерація вирішила заблокувати прийняття підсумкового документа по завершенні десятої Оглядової конференції Договору про нерозповсюдження ядерної зброї. Росія не визнає радіаційні ризики навколо Запорізької АЕС",- йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, російські військові завезли до тимчасово окупованого Мелітополя Запорізької області хімічні лабораторії і готуються до нових провокацій на ЗАЕС. За допомогою цих лабораторій росіяни планують рятувати своїх офіцерів та генералів у разі радіаційних викидів на Запорізькій АЕС.

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