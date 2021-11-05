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Росія не заплатить колишнім акціонерам нафтового гіганта "ЮКОС": суд у Нідерландах скасував рішення

Росія не заплатить колишнім акціонерам нафтового гіганта "ЮКОС": суд у Нідерландах скасував рішення

Getty Images

Водночас інші скарги Російської Федерації Верховний суд Нідерландів відхилив.

Верховний суд Нідерландів задовольнив частину російської апеляції у арбітражній справі на 50 мільярдів доларів щодо колишніх акціонерів нафтової компанії "ЮКОС".

Про своє рішення суд повідомив у п’ятницю, 5 листопада, пише "Європейська правда".

"Верховний суд ухвалив рішення на користь Російської Федерації по одному пункту. Він вважає, що з процесуальних причин Апеляційний суд Гааги помилково проігнорував аргумент Російської Федерації про те, що акціонери, ймовірно, здійснили шахрайство в арбітражній процедурі. Отже, рішення Апеляційного суду не можуть залишатися чинними", - йдеться у повідомленні.

Водночас інші скарги Російської Федерації Верховний суд Нідерландів відхилив. Це стосується, зокрема, скарг РФ на тлумачення положень договору, на яких арбітражний суд обґрунтовував свою юрисдикцію, і скарги те що, що арбітражний суд не виконав свій мандат. 

Верховний суд направив справу до Апеляційного суду Амстердама для повторного розгляду та оцінки цього питання.

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