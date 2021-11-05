Росія не заплатить колишнім акціонерам нафтового гіганта "ЮКОС": суд у Нідерландах скасував рішення

Росія не заплатить колишнім акціонерам нафтового гіганта "ЮКОС": суд у Нідерландах скасував рішення

Водночас інші скарги Російської Федерації Верховний суд Нідерландів відхилив.

Верховний суд Нідерландів задовольнив частину російської апеляції у арбітражній справі на 50 мільярдів доларів щодо колишніх акціонерів нафтової компанії "ЮКОС".

Про своє рішення суд повідомив у п’ятницю, 5 листопада, пише "Європейська правда".

Також читайте Конституційний суд Росії дозволив не виплачувати мільярдну компенсацію колишнім акціонерам ЮКОСа

"Верховний суд ухвалив рішення на користь Російської Федерації по одному пункту. Він вважає, що з процесуальних причин Апеляційний суд Гааги помилково проігнорував аргумент Російської Федерації про те, що акціонери, ймовірно, здійснили шахрайство в арбітражній процедурі. Отже, рішення Апеляційного суду не можуть залишатися чинними", - йдеться у повідомленні.

Водночас інші скарги Російської Федерації Верховний суд Нідерландів відхилив. Це стосується, зокрема, скарг РФ на тлумачення положень договору, на яких арбітражний суд обґрунтовував свою юрисдикцію, і скарги те що, що арбітражний суд не виконав свій мандат.

Верховний суд направив справу до Апеляційного суду Амстердама для повторного розгляду та оцінки цього питання.

Нагадаємо:

Нідерландський апеляційний суд у Гаазі в лютому 2020 року зобов'язав Росію виплатити $50 млрд акціонерам ЮКОСу.

акціонерам ЮКОСу. Росія подала апеляцію до Верховного суду Нідерландів у травні 2020 року.

Найбільшу в Росії нафтову компанії довели до банкрутства у 2003 році, а її засновника Михайла Ходорковського, який активно критикував Кремль, засудили до 13 років. Міжнародний суд з прав людини наказав Росії сплатити колишнім власникам "ЮКОСа" 2 млрд євро компенсації. Втім, Росія виконувати вердикт відмовилася.

Росія свідомо довела компанію "ЮКОС" до банкрутства

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання