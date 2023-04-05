"Росія не збирається ізолюватися": Путін розповів про особливе становище РФ

Диктатор прямо в мікрофон заявив, що РФ не має упереджених чи ворожих намірів до будь-яких країн.
Очільник Кремля Володимир Путін заявив, що Росія відкрита для конструктивного партнерства з усіма країнами без винятку, не збирається ізолюватися.
Про це Путін заявив 5 квітня під час церемонії вручення вірчих грамот послами зарубіжних країн.
Він також виклав своє бачення ситуації у світі. За його словами, вона склалася непростою.
"Ситуація у світі зараз непроста, нагромадилося багато протиріч", - заявив Путін.
Декілька основних тез з виступ очільника РФ:
- Росія відкрита для конструктивного партнерства з усіма країнами без винятку, не збирається ізолюватися;
- РФ не має упереджених чи ворожих намірів до будь-яких країн;
- РФ активно проводитиме зважену багатовекторну зовнішню політику;
Путін також відзначив особливе становище РФ як самобутньої держави-цивілізації.
Нагадаємо, очільник Кремля у своїй промові також назвав "винного" у війні в Україні.
Також президент Росії має зустрітися з самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенком.
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