"Росія не збирається ізолюватися": Путін розповів про особливе становище РФ

Очільник Кремля Володимир Путін заявив, що Росія відкрита для конструктивного партнерства з усіма країнами без винятку, не збирається ізолюватися.

Про це Путін заявив 5 квітня під час церемонії вручення вірчих грамот послами зарубіжних країн.

Він також виклав своє бачення ситуації у світі. За його словами, вона склалася непростою.