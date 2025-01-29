Росія не змогла домовитися з Сирією щодо збереження своїх військових баз - Bloomberg

Росія не змогла домовитися з новою владою Сирії щодо збереження двох військових баз на території країни, які раніше допомагали Кремлю впливати на ситуацію на Близькому Сході та в Африці.

Про це повідомило агентство Bloomberg з посиланням на джерело в Москві.

Співрозмовник агентства заявив, що ситуація на переговорах кардинально відрізняється від тої, яка була у грудні. Тоді джерела видання повідомляли, що Кремль близький до угоди про збереження своїх баз на території Сирії.

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Видання повідомляє, що Росія вже припинила свою діяльність на аеродромі в Хмеймімі, а два транспортні кораблі кілька тижнів чекали від влади Сирії дозволу на пришвартування до військово-морської бази в Тартусі, щоб забрати військову техніку.

Журналісти пишуть, що Туреччина, за допомогою якої у Сирії впав режим Башара Асада, проти подальшої присутності Росії. Джерела у Туреччини повідомили, що нова влада Сирії не дозволить Росії зберегти свої бази, оскільки російські літаки атакували опозицію під час громадянської війни.

Нагадаємо, Росія планує перекинути частину військової техніки з Сирії до Лівії за допомогою вантажних кораблів Sparta та Sparta.

Ми раніше інформували, що влада Сирії заборонила ввозити та продавати на своїй території товари з Росії, Ірану та Ізраїлю.

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