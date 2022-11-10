Росія не змогла випробувати "зброю Апокаліпсису": підводний човен повертається в порт

У США пильно стежили за маневрами найбільшого у світі російського підводного човна, який може запускати ядерну торпеду “Посейдон”.

Військово-морський флот Росії намагався випробувати знамениту ядерну торпеду “Посейдон”, відому як “зброя Апокаліпсису”, але випробування не було завершено, ймовірно, через “технічні труднощі”.

Про це в четвер, 10 листопада, повідомляє CNN з посиланням на високопоставлених урядовців США.

Уряд США уважно стежив за військовими маневрами в Північному Льодовитому океані російського флоту. Серед військових суден був атомний підводний човен К-329 “Бєлгород”, здатний нести ядерну торпеду “Посейдон”, призначену для запуску з відстані сотень кілометрів і уникнення берегової оборони шляхом просування під водою.

Згідно з джерелами CNN, кораблі покинули зону випробувань у Північному Льодовитому океані минулого тижня та прямують назад до порту, не випустивши торпеди. У США вважають, що випробуванню завадили технічні труднощі.

“Ми можемо розглядати це як частину більшої картини та поточної російської військової практики надсилання погано навчених і недостатньо оснащених військ до України”, — сказав неназваний західний дипломат.

Підводний човен “Бєлгород” передали ВМФ Росії на початку липня 2022 року в порту Сєвєродвінськ. Військові експерти кажуть, що його конструкція є модифікованою версією російських підводних човнів з керованими ракетами класу "Оскар II".

“Бєлгород” має довжину понад 184 метри, що робить його найдовшим підводним човном в океані на сьогоднішній день. Ця особливість дозволяє йому нести ядерну торпеду “Посейдон”.

На початку жовтня російський атомний підводний човен К-329 "Бєлгород" "зник" із місця свого базування і був залучений до маневрів у Північному Льодовитому океані, очевидно, для випробування в Карському морі, на північ від Сибіру, нової атомної торпеди "Посейдон", що отримала назву "зброя Апокаліпсису”.

Росіяни можуть спробувати провести ще одне випробування торпеди. Але незабаром вода в тестовій зоні почне замерзати, тому часове вікно, коли це можна буде зробити, звужується, повідомили джерела.

Випробування торпеди, ймовірно, спричинить подальше напруження в американсько-російських відносинах.

Нагадаємо, в розмові з президентом Франції Еммануелем Макроном російський президент Володимир Путін заявив, що бомбардування атомними бомбами японських міст Хіросіма й Нагасакі продемонструвало, що "не потрібно атакувати великі міста для того, щоб перемогти".

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