"Росія непереможна": Токаєв визнав прихильність до Путіна та Сі Цзіньпіна

На думку президента Казахстану, подальша війна нібито призведе до наслідків для всього світу.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц прибув до Казахстану з офіційним візитом. Однією із тем його розмови з президентом Казахстану Касимом-Жомартом Токаєвим стали бойові дії в Україні.

Про це повідомила пресслужба президента Казахстану.

Коментуючі бойові дії в Україні Токаєв заявив, що "Росія непереможна", а подальша війна нібито призведе до наслідків для всього світу.

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"Фактом є те, що у військовому відношенні Росія непереможна. Подальша ескалація війни призведе до непоправних наслідків для всього людства і, насамперед, для всіх країн, прямо залучених до російсько-українського конфлікту", – заявив очільник Казахстану.

На думку Токаєва, хороший шанс на досягнення хоча б перемир'я було втрачено з відмовою укласти Стамбульську угоду.

"Але можливість для досягнення миру, як і раніше, існує. Потрібно уважно розглянути всі мирні ініціативи різних держав і прийти до рішення зупинити військові дії, а потім перейти до обговорення територіальних питань. На наш погляд, мирний план Китаю і Бразилії заслуговує на підтримку", – заявив він.

Токаєв заявив, що між Казахстаном та Росією розвивається співпраця в рамках стратегічного партнерства і союзництва.

Водночас він наголосив, що його країна "симпатизує" українцям.

"У Казахстані з непідробною симпатією ставляться до українського народу, його самобутньої культури. Між нашими державами ніколи не було розбіжностей. Посольство нашої країни продовжує функціонувати в Києві", – заявив він.

Нагадаємо, 5 вересня посольство закликало громадян Казахстану залишити Україну.

"Вже і ядерна зброя на двох", – Токаєв про проблему, створену Лукашенко та Путіним.