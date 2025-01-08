Росія несе лише смерть і руйнування: в Естонії відреагували на удар по Запоріжжю

Міністр закордонних справ Естонії Маргус Тсахкна заявив, що Росія не думає і не думатиме про мир, доки її не змусять це зробити.

Про це естонський міністр написав на своїй сторінці на платформі X, реагуючи на повідомлення про удар КАБами по Запоріжжю увечері середи, 8 січня.

"Росія не думає про мир. Росія зосереджена лише на заподіянні смерті та руйнувань, поки її не змусять змінити курс", – підкреслив Маргус Тсахкна.

Нагадаємо, в середу, 8 січня, ворог атакував Запоріжжя керованими авіабомбами. Внаслідок удару десятки людей загинули або були поранені.

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