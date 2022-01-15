Росія норощує активність у Балтійському морі: Швеція посилює боєздатність

До адміністративного центру Вісбю поромом доставлено бойову техніку.

На шведському острові Готланд посилено боєздатність на тлі зростання військової активності Росії у Балтійському морі.

Про це повідомив міністр оборони Швеції Петер Гультквіст, пише DW.

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За його словами, "збройні сили вживають необхідних заходів, щоб підтримати цілісність Швеції та продемонструвати нашу здатність захистити Швецію та шведські інтереси". Телекомпанія SVT виклала на своєму сайті відео, на яких видно, що на острів прибувають військовослужбовці та техніка.

Зазначається, що до адміністративного центру Вісбю поромом доставлено бойову техніку. Керівник Готландського полку Маттіас Ардін підтвердив, що йдеться про приблизно "десяток бойових машин". Частина з них уже патрулює гавань.

У Збройних Силах Швеції зазначили, що "операції посилені на кількох локаціях" на тлі зростання "російської активності в Балтійському морі".

Рішення посилитти готовність ухвалили, аби показати, що Щвецію не "застануть зненацька". Маттіас Ардін зазначив: "У Європі є занепокоєння. Ситуація в галузі політики безпеки розвивається в неправильному напрямку, проте ризик збройного конфлікту незначний".

Як повідомлялося, союзники НАТО сіли за стіл переговорів із Росією. Союзники єдині в тому, щоби російські ультиматуми відкинути і дати зрозуміти, що не Москві вирішувати, хто може, а хто ні бути частиною НАТО. Тож для України, заявляли раніше в Альянсі, не буде неприємних несподіванок і жодних рішень про неї без Києва країни-члени НАТО обіцяли не ухвалювати.

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